Adeptos do Caldas Sport Clube agredidos à bastonada

Incidentes aconteceram no final do jogo.

Por F.G. | 08:35

Um grupo de adeptos do Caldas Sport Clube que assistiu ao jogo da equipa com o Aves para a Taça de Portugal, na quarta-feira, queixa-se de ter sido agredido à bastonada pelas forças de segurança no exterior do estádio sem que, dizem, tenha causado distúrbios.



"Estávamos a festejar no fim do jogo, fomos convidados a abandonar um bar junto ao estádio e saímos. No exterior andaram a correr atrás de homens e mulheres a bater com o bastão", relatou um dos adeptos, de 38 anos, ex-jogador do clube das Caldas da Rainha. As forças de segurança não têm relatos de uso de força desproporcionada.