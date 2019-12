Adeptos do Feyenoord detidos em Lisboa após agressão a PSP de folga

Dois adeptos do Feyenoord - clube holandês que joga esta quinta feira (20h00) contra o FC Porto, no estádio do Dragão – agrediram e insultaram um agente da PSP de folga que os viu a comprar droga a um grupo de 10 conhecidos traficantes de droga da Baixa de Lisboa, quarta-feira ao final da tarde.

O agente abordou o grupo e identificou-se. Os dois holandes, ambos de 28 anos, foram os únicos a não fugir. Empurraram o polícia, proferiram injúrias e durante algum tempo persistiram no comportamento agressivo, releva a PSP.

O polícia acabou ajudado por um elemento da Polícia Municipal e concretizou a detenção dos dois adeptos holandeses, que confirmaram estarem em Portugal para o jogo contra o FC Porto. Foram esta quinta-feira presentes ao Juízo Local de Pequena Criminalidade pelo crime de resistência e coação.