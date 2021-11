Adesão à greve da Função Pública adia julgamento de Tancos no Tribunal de Santarém

A audiência do julgamento do processo do furto e recuperação de armas do paiol de Tancos agendada para esta sexta-feira para tomada de declarações adicionais dos arguidos que o requereram foi adiada devido à greve da Função Pública.

A adesão à greve por parte dos funcionários judiciais levou ao cancelamento das audiências agendadas para hoje no Tribunal Judicial de Santarém, incluindo a sessão do julgamento do caso de Tancos, a qual foi adiada para o próximo dia 02 de dezembro.

Na sequência da comunicação da alteração não substancial de factos feita pelo Tribunal no passado dia 06 de outubro, o coletivo decretou a reabertura da audiência de julgamento, tendo em conta o requerimento dos arguidos Pinto da Costa, Lage de Carvalho, Bruno Ataíde, José Gonçalves, Vasco Brazão e Taciano Correia para prestação de declarações complementares.