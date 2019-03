Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adiada a sentença do recluso mais velho do País

Manuel Açoriano, de 89 anos, responde pela morte do genro, que baleou em Torres Vedras.

14:25

O Tribunal de Loures adiou esta quarta-feira a leitura da sentença do processo em que é arguido um homem de 89 anos, acusado de balear mortalmente o genro, em Torres Vedras.



Quase a fazer 90 anos, Manuel Açoriano é o recluso mais velho do País. Deverá conhecer a decisão do caso em que é acusado de homicídio na próxima segunda-feira, dia 11 de março. Está em prisão preventiva na PJ e Lisboa desde julho de 2018.



Em causa está o homicídio de um homem de 60 anos, em julho de 2018 na localidade de Furadouro, concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.



Avítima foi morta por dois tiros de caçadeira, que a atingiram no punho direito e no peito do lado direito.



A acusação diz ainda que o relacionamento entre o genro e o arguido e a mulher deste, que se encontrava acamada por padecer de doença oncológica em fase terminal, "era pautado de grande agressividade verbal e mesmo física".