Adiada leitura do acórdão de mulher que envenenou filho em Lisboa

A leitura do acórdão do processo de Patrícia Ribeiro, a mãe que envenenou o filho com clorofórmio, em Lisboa, foi adiada para segunda-feira.Em causa está a greve dos guardas prisionais que teve início esta quarta-feira e que se estende por dois dias.O Ministério Público pediu a semana passada uma pena máxima de prisão para Patrícia Ribeiro, que está em prisão preventiva.