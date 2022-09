Adiada para sexta-feira a leitura do acórdão do ortopedista acusado de violação na Covilhã

A leitura do acórdão do processo do médico ortopedista que está acusado de violação e coação sexual, que estava marcada para a tarde desta terça-feira, foi adiada para sexta-feira.O tribunal decidiu que o julgamento deve decorrer com exclusão de publicidade por estarem em causa crimes de natureza sexual.O arguido está suspenso do exercício da profissão e encontra-se ainda proibido de contactar as três vítimas identificadas no processo.O Ministério Público (MP) acusou um médico do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB), na Covilhã, de um crime de violação sexual e quatro crimes de coação sexual, anunciou a Procuradoria.

Numa nota publicada na sua página na Internet, a Procuradoria da República da Comarca de Castelo Branco referiu que, segundo a acusação deduzida em janeiro, "tais crimes tiveram lugar em ambiente hospitalar, no Centro Hospitalar Cova da Beira, na Covilhã, onde o arguido, médico ortopedista, exercia funções".