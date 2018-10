Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adiadas alegações finais de homem que esfaqueou mulher em Bragança

Homem julgado por ter dado mais de 40 facadas a mulher em bomba de combustível.

11:35

As alegações finais do julgamento de Diamantino dos Santos, acusado de tentativa de homicídio da mulher, Noémia dos Santos, foram adiadas para dia 19 de novembro, na sessão que decorreu esta segunda-feira no tribunal de Bragança.



O Ministério Público pediu que o coletivo que preside ao julgamento pudesse visionar as imagens de videovigilância da bomba de comubustível onde, em janeiro deste ano, Diamantino atingiu Noémia com mais de 40 facadas. A acusação pretende ainda ouvir a especiailista de medicina legal que avaliou as feridas da vítima.



A próxima sessão ficou marcada para o 19 de novembro.



Noémia dos Santos ficou ferida com gravidade ao ser agredida pelo marido, mas recuperou das lesões. O agressor, de 36 anos, já tinha atacado a mulher em ocasiões anteriores. O casal tem sete filhos em comum.