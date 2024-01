Adiado julgamento de homem acusado de atropelar mortalmente idoso em Chaves

O Tribunal de Vila Real adiou para 31 de janeiro o início do julgamento, previsto para esta segunda-feira, de um homem acusado de homicídio qualificado por ter atropelado um septuagenário, em Chaves, provocando-lhe a morte, disse fonte judicial.

O arguido está acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de homicídio qualificado, tendo agido, segundo a acusação, com "o intuito de se vingar da vítima por esta ter instaurado contra si uma ação judicial na qual haviam sido apreendidos os dois tratores" do suspeito.

O crime aconteceu pelas 9h20 do dia 6 de janeiro de 2023, numa das freguesias do município de Chaves.

O MP considerou "suficientemente indiciado" que o suspeito, "encontrando-se ao volante de um veículo automóvel e ao avistar a vítima que se encontrava apeada junto a um outro veículo automóvel, fez com que o veículo por si conduzido embatesse no corpo da vítima".

Após o embate, segundo a acusação, o arguido "prosseguiu a sua marcha, entalando a vítima entre os dois veículos automóveis, projetando-a cerca de três metros", tendo, de seguida, "acelerado o veículo que conduzia pondo-se em fuga".

O MP informou que, em consequência do embate, "a vítima sofreu graves lesões em diversas partes do corpo, nomeadamente pélvicas que foram causa direta da morte".

A vítima tinha 78 anos e acabou por morrer no hospital.

De acordo com a acusação, o caso estará relacionado com uma ação judicial, instaurada pela vítima contra o arguido em 1996, para pagamento de uma dívida, e, na sequência da qual, em 1997 foram penhorados dois tratores pertença do arguido.

O MP disse que esta ação terminou em dezembro de 1997 com o pagamento por parte do arguido da quantia em dívida, tendo sido ordenado o levantamento da apreensão dos referidos tratores.

O arguido, que tinha 66 anos quando foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em fevereiro, encontra-se em prisão preventiva.

Após o atropelamento, a PSP de Chaves tomou conta da ocorrência e a investigação transitou, depois, para o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ.