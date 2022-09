Adiado julgamento de um homem e duas mulheres suspeitos dos crimes de roubo e de burla informática em Aveiro

Foi adiado o julgamento, no tribunal de Aveiro, de um homem e duas mulheres, suspeitos dos crimes de roubo e de burla informática em consequência da greve dos guardas prisionais. O arguido masculino está em prisão preventiva no estabelecimento prisional do Porto e não foi transportado pelos serviços.Os arguidos são suspeitos de roubos à mão armada. Segundo a acusação pública, as vítimas foram abordadas quando seguiam de carro, na Estrada Nacional 109, em Albergaria-a-Velha e forçadas a parar pela viatura dos assaltantes. Os arguidos atravessaram o seu próprio carro à frente da viatura das vítimas.Depois foram obrigadas a sair do carro e a deitar-se na estrada sob ameaça de arma de fogo. Os assaltantes obrigaram as vítimas a entregar os cartões Multibanco e respetivos códigos de segurança. Os arguidos estão acusados dos crimes de roubo e burla informática.