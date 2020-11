Adiado julgamento do maior traficante de droga português após surto de Covid-19 em prisão

O início do julgamento de Franklim Lobo, tido pela PJ como o maior traficante de droga português, foi esta quinta-feira adiado porque o arguido se encontra em isolamento profilático no estabelecimento prisional de Lisboa, não sendo também possível o depoimento por videoconferência porque isso o obrigaria a contactar com reclusos de outras alas. Lobo foi submetido esta quarta-feira a um teste Covid-19, do qual ainda se aguarda resultado.



A decisão foi da Juiz Carla Peralta. O arguido está acusado de tráfico de droga agravado, suspeito de liderar uma rede que corrompeu dois altos funcionários da PJ, o coordenador Dias Santos é o inspetor chefe Ricardo Macedo, que já foram julgados e cuja decisão o tribunal deverá anunciar no início de 2021, tendo sido pedida prisão efetiva para ambos no âmbito do processo Aquiles.

