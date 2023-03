Adiado o julgamento dos falsos médicos que burlaram vendedores de carros de luxo em Viseu

Leia também Novo presidente das Misericórdias

O julgamento de 17 arguidos, acusados de enganaram e burlarem vendedores de carros de luxo , em Viseu, foi adiado esta quarta-feira devido à falta de meios para transportar os detidos para o tribunal. A sessão fica agora marcada para esta sexta-feira.O crime remonta a 2019. Os suspeitos faziam-se passar por médicos e por grandes empresários para que os vendedores dos veículos de luxo acreditassem que se encontravam numa situação financeira confortável. Osabe que ficou confirmada uma compra de um Ferrari Modena F1 por 87 mil euros. Valor que nunca chegou a ser pago.Quando eram pedidos comprovativos de pagamento, os burlões enviaram um documento falso. Como os encontros aconteciam ao final do dia, não permitia confirmar a autenticidade dos documentos.Depois de terem os carros, registavam-nos em nomes de terceiros e colocavam-nos à venda no mercado espanhol por um preço bastante inferior.Os arguidos enfrentam agora as acusações de burla, falsificação de documentos e ainda de posse de arma proibida.