Adiados condicionamentos na Ponte da Arrábida no Porto previstos para hoje e quinta-feira

Os condicionamentos de trânsito na Ponte da Arrábida, que liga Porto e Gaia, agendados para as noites de quarta e quinta-feira para trabalhos de inspeção foram adiados, não havendo ainda nova data, informou esta quarta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

"A Infraestruturas de Portugal informa que no âmbito do Projeto de Reabilitação da Face Inferior do Tabuleiro e Pilares da Ponte da Arrábida, os trabalhos de inspeção agendados para os próximos dias 3 e 4 de novembro, foram adiados", indicou a entidade gestora da Ponte da Arrábida, em comunicado.

Devido aos trabalhos em causa, a IP informou, na passada sexta-feira, que iria proceder, no período noturno, entre as 22h00 e as 07h00, à supressão de vias de forma alternada.