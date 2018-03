Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adjunta assina despacho sem ler

Procuradora diz que leu o despacho de oito páginas na diagonal e que se penaliza.

Por Débora Carvalho | 08:36

Teresa Sanchez assinou com Orlando Figueira o despacho de arquivamento - 8 páginas - do processo que visava Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, sem reparar que o colega ordenava a destruição das referências ao angolano.



"Eu penalizo-me por não ter lido aquele parágrafo. Eu já sabia qual era a fundamentação do arquivamento mas não reparei nesse ponto", frisou, desvalorizando a sua posição. "Eu era uma mera adjunta (...). Eu não escrevia tão bem".



Os dados sobre o ex-número dois de Angola, que será julgado num processo autónomo por corrupção, foram recortados com um x-ato. Se tivesse dado conta, tinha proposto outra solução. "Selar ou guardar no cofre". Antes disso, a ex-procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) explicou que discordou de Orlando Figueira quando o colega quis extrair uma certidão do processo em que se investigavam diversas pessoas pela compra de apartamentos no empreendimento Estoril Sol.



"Se me perguntar se eu como magistrada teria feito mais qualquer coisa, digo-lhe que teria feito mais qualquer coisa. Mas o dr. Orlando Figueira é um magistrado mais experiente do que eu e em termos técnicos [o despacho] está perfeito", disse.



Questionada pela procuradora Leonor Machado, a testemunha disse ainda que houve discordâncias entre ambos, mas que nesses casos prevalecia sempre a decisão do titular do processo.



"O doutor Orlando justificou-me o porquê da extração de certidão com a junção dos documentos, as relações entre Portugal e Angola estarem fragilizadas e o facto de Manuel Vicente ser candidato nas eleições", sustentou.



PORMENORES

Soube pelos media

Teresa Sanchez explicou que soube que Orlando Figueira ia sair do DCIAP para trabalhar numa empresa ou banco em Angola através da comunicação social. Ontem, Orlando Figueira pediu para falar enquanto a magistrada estava a ser ouvida para explicar que arquivou depois de ter toda a prova feita.



Colega desautoriza

A procuradora disse que a dada altura pediu várias diligências às autoridades angolanas numa altura em que o colega estava fora, no âmbito do caso em que Vicente estava a ser investigado, tendo as mesmas sido anuladas por Orlando Figueira.



Reuniões com Blanco

Sobre Paulo Blanco, arguido do processo Fizz que representava o Estado angolano enquanto advogado, a procuradora explicou que o chegou a ver mais do que uma vez no gabinete de Orlando Figueira, algo que não era comum com outros advogados.