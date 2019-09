Administração Regional de Saúde alerta para para falsos rastreios

Várias chamadas telefónicas fraudulentas, em nome do Programa de Rastreio do Cancro da Mama da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, foram feitas na passada semana para utentes da região.Em comunicado, a ARS esclareceu esta quarta-feira que "têm sido feitos telefonemas de uma pessoa que se intitula como médica e responsável do programa".Esta entidade adiantou que, nesses telefonemas, são solicitados "dados pessoais e procedimentos" que nada têm que ver com o verdadeiro programa.A ARS garante que as referidas ocorrências vão ser denunciadas às autoridades.