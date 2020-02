Administrador do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve escolhido sem ligação à região

O novo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) já está escolhido e não tem ligações à região, apurou o. A nomeação da ministra da Saúde, Marta Temido, será conhecida em breve, faltando apenas confirmar os restantes elementos da equipa de gestão.Segundo oconseguiu apurar, apesar da atual administradora, Ana Paula Gonçalves, ter demonstrado vontade para continuar no cargo, a ministra da Saúde decidiu mudar por completo a equipa de gestão, tendo em conta a desmotivação dos profissionais que trabalham nos hospitais algarvios.A opção foi escolher para a liderança do CHUA uma pessoa que não tem uma ligação direta ao Algarve, para evitar, desde logo, os ‘anticorpos’ que poderiam existir caso fosse escolhido alguém da região. Falta apenas confirmar a disponibilidade dos restantes elementos da equipa.Um grupo de médicos dos hospitais de Faro e Portimão enviou uma carta ao presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, com conhecimento da ministra da Saúde, a pedir a nomeação de uma nova administração para o CHUA.O diretor clínico do CHUA, Mahomede Americano, e a professora da Universidade do Algarve, Helena Leitão, pediram a demissão dos cargos de vogais do Conselho de Administração. O diretor clínico continua em funções até à sua substituição.