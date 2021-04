Administrador judicial e cúmplice montam esquema para roubar 4 milhões de euros. Foram detidos pela PJ

A Polícia Judiciária deteve dois suspeitos, um homem e uma mulher de 55 e 75 anos, dos crimes de peculato, falsificação de documento e branqueamento. O esquema rendeu à dupla quatro milhões de euros pertencentes à massa insolvente de uma sociedade sediada na Região Autónoma dos Açores.A dupla simulaca contratos, visando o suposto investimento da massa insolvente em produtos financeiros não discriminados, de capital garantido, bem como em investimentos imobiliários.Os 4 milhões de euros chegaram mesmo a ser creditados na conta bancária de um dos detidos, sendo que apenas as suspeitas quanto à licitude da operação, atempadamente comunicadas à UIF, impediram o seu envio para contas de terceiros e subsequente utilização efetiva, avança comunicado da Polícia Judiciária.Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido decretadas as medidas de coação de prisão preventiva a um deles e suspensão do exercício de profissão e proibição de contatos ao outro.