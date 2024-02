Um administrador de insolvência e outros 11 arguidos estão acusados de participação económica em negócio e branqueamento num esquema em que simularam a compra de imóveis a preço de saldo, em nove processos de insolvência, e revenderam alguns, sacando 880 988 euros. O administrador de insolvência, uma mulher com quem residia e uma empresa que geria respondem ainda por frustração de créditos fiscais.





Os crimes aconteceram entre 2012 e 2014. Segundo a acusação do DIAP Regional do Porto, o administrador de insolvência, em conluio com um colaborador, engendrou e executou o plano, utilizando como intermediários outros arguidos, próximos do seu colaborador. O principal arguido tentou ainda dissipar o património através da companheira para não pagar 424 238 euros de IVA e de IRS, entre 2011 e 2019.