Administradora de insolvência usa carro de empresário falido durante anos

Uma administradora de insolvência ficou durante 10 anos com o automóvel que lhe foi entregue pelo próprio empresário falido para que o reencaminhasse para o locador - Santander Totta. Em vez disso, fez mais de 96 mil km com o veículo, arriscando-se agora a pagar 160 mil euros.O caso começa em 2008, quando a mulher, hoje com 56 anos, foi nomeada para o processo de insolvência de um empresário de Gondomar. Face à ausência de bens - apenas tinha o Nissan Navara, em regime de locação, que seria para devolver ao banco -, encerrou os autos, sem apreensões ou proposta de plano de insolvência.A questão é que o empresário começou a receber notificações para pagamento de portagens e Imposto Único de Circulação - IUC. "Quem tem efetuado as inspeções? Porque não foi entregue o automóvel?", questionou à administradora, dando ainda conta de que soube que o carro teve novos contratos de seguro e que até tinha estado envolvido num acidente.Justificou aquela que só andava no carro para mostrá-lo a interessados - quando nem sequer tinha autorização para tal - e que até lhe eram devidos 6 mil euros pelo prolongado parqueamento. Ainda assim, pagou as portagens do veículo que devolveu em janeiro de 2019.Está agora acusada, no DIAP do Porto, de peculato de uso e abuso de poder pelo Ministério Público, que reclama a entrega de 160 mil euros ao Estado. Trata-se do valor que custaria o aluguer do Nissan por 10 anos.