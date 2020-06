O pescador, de 40 anos, que começou esta quinta-feira a ser julgado no Funchal, Madeira, pelo homicídio e profanação do cadáver da mulher, em julho de 2019, disse ter cometido os crimes "num processo de loucura".Discutiram por ele ter sido despedido e por a vítima, alegadamente, "frequentar lugares de bruxedo" e não ter lavado a roupa.A mulher, de 55 anos, foi atingida com vários golpes de x-ato na cabeça, abdómen e pernas e asfixiada até à morte com uma camisa de dormir.