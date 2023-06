ADN confirma que corpo encontrado na bagageira de carro é de "Pirinhos"

Os testes de ADN confirmaram que o corpo encontrado na bagageira de um carro a 18 de junho, em Braga, é de José Pires, mais conhecido por "Pirinhos".A Polícia Judiciária está a investigar o caso para apurar o que aconteceu.O corpo "Pirinhos' foi encontrado a 18 de junho dentro da mala do Fiat 500, com dois sacos na cabeça, num viaduto perto do Mercado Municipal, numa zona residencial, em Braga. O alerta foi dado por populares devido ao cheiro intenso do cadáver.O empresário, considerado um dos patrões do submundo da noite do Porto, estava desaparecido desde o dia 26 de maio.A família já foi informada da situação e poderá agora realizar as cerimónias fúnebres de "Pirinhos".