ADN em unha caça homicida de empresária em Almada

Vera Silva foi espancada pelo ex-namorado, Cláudio Quintas, com tamanha brutalidade, a murros e pontapés, que ficou desfigurada e morreu horas depois no hospital, no dia 11 de janeiro. Mas, mesmo indefesa, a empresária do Monte da Caparica, Almada, agarrou a prova que apontou o caminho à PJ de Setúbal: nas unhas ficou ADN do homicida.Cláudio, de 34 anos, foi detido quinta-feira e ficou esta sexta-feira em prisão preventiva. Os vestí... < br />