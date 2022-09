ADN encontrado em carro usado por Nélida e Sidney liga casal a triplo homicídio

perceberam que Nélida Guerreiro era amiga da vítima mais nova da matança. Além disso, tinham negócios em comum no tráfico de droga.





Leia também Nélida e Sidney suspeitos de massacre e assaltos a bombas de combustível Sabe-se que a primeira morte aconteceu a 10 de julho, quando Nélida e Sidney viviam naquele concelho. Olga Pires foi a primeira vítima, morta em casa, depois de ter sido atingida por vários golpes de uma barra de ferro. O marido, José Pires, pediu socorro e acusou o próprio filho, que tinha as chaves de casa e livre acesso à mesma, de ter matado a mãe. No entanto, um forte álibi estragou a “história” contada por José Pires: o filho não estava no concelho de Bragança quando a mãe morreu.

Passados oito dias, os bombeiros foram chamados para um fogo no interior de uma habitação e depararam-se, na entrada da casa, com José Pires de barriga para baixo, com uma perfuração nas costas. Num dos quartos, ao fundo da cama, estava o filho. Tinha um golpe visível na zona do pescoço, que deverá ter sido feito com uma faca.

O ADN encontrado num carro usado por Nélida e Sidney liga o casal de assaltantes a um triplo homicídio.O casal está em prisão preventiva por vários roubos violentos, mas a Polícia Judiciária (PJ) encontrou indícios do envolvimento da dupla na morte de uma família em Bragança, avança a imprensa nacional deste sábado. As perícias até agora realizadas pela PJ permitiram encontrar, num carro usado pelo casal nos roubos a estações de serviço, um mês após o homícidio, o ADN de pelo menos uma das vítimas mortais.A investigação confirma, assim, que o casal esteve envolvido nas mortes ocorridas na Aldeia de Donai. Estão em curso mais diligências para consolidar a prova já recolhida pela PJ de Vila Real, que pode constituir os dois suspeitos como argudos nas próximas semanas. Correio da Manhã já tinha noticiado que a PJ estava a investigar a ligação do casal ao massacre ocorrido na Aldeia de Donai . A investigação teve início quando as autoridades