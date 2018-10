ADN nos gorros trama gang de fugitivos do tribunal do Porto

PSP deteve 'Pimentinha', o sexto suspeito de grupo violento. Fica em prisão preventiva.

Por Patrícia Lima Leitão e Tânia Laranjo | 01:30

O ADN encontrado nos gorros que foram usados pelo gang ao qual pertencem os três ladrões que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto é uma das grandes provas da investigação da PSP. Os ladrões atuavam sempre de cara tapada, o que não permitia a sua identificação pelas vítimas. Agora, nas buscas realizadas, foram encontrados gorros em tudo semelhantes aos que os idosos descreviam.

A investigação, que levou ontem à detenção do sexto elemento do grupo, conta ainda com escutas telefónicas e localizações celulares que colocam os detidos nos locais dos assaltos. Daniel, conhecido por ‘Pimentinha’, foi o último a ser apanhado. Na terça-feira da semana passada, quando a PSP concluía a primeira fase da operação - com cinco detidos -, o homem fugiu de casa já quando os agentes faziam buscas. Conseguiu esconder-se até ao dia de ontem, tendo sido detido por volta das 09h00 em Rio Tinto, Gondomar, onde reside. Tem 31 anos, é desempregado e estava em liberdade condicional. Está também agora indiciado por furtos e roubos qualificados a casas de idosos no Grande Porto. Foi ontem a tribunal e ficou igualmente em preventiva.

Os gémeos Emanuel e Fernando Santos, de 33 anos, o sobrinho Hugo Saraiva, de 19, tiveram a mesma medida de coação na passada quinta-feira. No entanto, conseguiram escapar do tribunal instantes depois dessa decisão. Escaparam por uma janela do segundo andar. Estão agora na cadeia de Monsanto, de alta segurança.n