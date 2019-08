Adolescente de 12 anos em estado crítico após acidente de mota. Jovem seguia com mais dois amigos no motociclo

Um jovem de 12 anos ficou em estado crítico na sequência dos ferimentos sofridos após a colisão entre a mota onde seguia e um automóvel.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o adolescente seguia na mota com mais dois amigos, também eles adolescentes, quando cerca das 12h00, num cruzamento em Vale de Ílhavo, Ílhavo, ocorreu o acidente.





Uma das vítimas, com 12 anos, ficou politraumatizada e necessitou de ser transportada de helicóptero para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Uma outra, o mais velho com 17 anos, ficou com escoriações e recusou transporte hospitalar.A terceira vítima foi hospitalizada em Aveiro.Os motivos do acidente estão ainda por apurar. A GNR investiga o caso.