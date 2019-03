Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adolescente de 15 anos desaparecida em Mem Martins

Gabriela tem alguns problemas cognitivos.

17:19

Gabriela, de 15 anos, saiu da escola esta segunda-feira a poucos quilómetros de casa, e está desaparecida desde então. Ao que o CM conseguiu apurar, a jovem foi vista pela última vez com três indivíduos mais vales num supermercado da região. A identidade destes jovens é desconhecida.



Segundo a mãe, um vigilante da estação ferroviária viu a jovem cerca das 21h30 acompanhada por um indivíduo para apanhar o comboio com destino a Lisboa.



A mãe já fez queixa à PSP de Mem Martins que iniciou as diligências necessárias.



A preocupação é ainda maior por Gabriela ter alguns problemas cognitivos, segundo revela a mãe da jovem ao Correio da Manhã.



"A mentalidade dela é de uma criança de oito anos. Não tem perceção da realidade ou do que é certo ou errado", conta a mãe.