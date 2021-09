Adolescente de 15 anos morre colhido na linha do comboio em Gaia

Um adolescente, de 15 anos, de Ovar, morreu esta terça-feira à tarde colhido por um comboio quando atravessava o apeadeiro de Coimbrões, Vila Nova de Gaia.O jovem estava acompanhado por um grupo de amigos. O alerta foi dado às 17h28 e o óbito foi declarado no local. Ambas as linhas estiveram cortadas à circulação até às 18h10, devido à necessidade de se desligar a catenária para que os trabalhos pudessem decorrer sem perigo de choque elétrico.No local, estiveram os bombeiros de Coimbrões, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Santo António, uma equipa de psicólogos e a PSP.