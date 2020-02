Adolescente de 16 anos espancada pelo 'ex' dentro de escola em Vila Nova de Gaia

Uma aluna de 16 anos da Escola Secundária Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia, foi violentamente agredida por um estudante da mesma idade, esta quarta-feira de manhã, com socos e pontapés, no interior daquele estabelecimento de ensino. O aluno foi suspenso e viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar.O episódio aconteceu cerca das 12h25, quando o agressor - que tinha sido namorado da vítima -, a atirou ao chão e a pontapeou diversas vezes na cara e no corpo, depois de uma discussão. As causas do ataque não são ainda conhecidas, mas, ao que tudo indica, ter-se-á tratado de uma questão passional.A rapariga foi assistida pelo INEM e transportada para o hospital de S. João, no Porto, com vários hematomas. A PSP foi chamada ao local. Os pais do agressor e da vítima foram identificados e estiveram durante a tarde na esquadra a prestar declarações.contactou a direção da escola que se mostrou indisponível para prestar qualquer declaração sobre este episódio de violência. Foram também pedidos esclarecimentos ao Ministério da Educação, que confirmou a suspensão do jovem e a ocorrência que "está agora entregue às autoridades", revelando que "não há antecedentes de violência naquela escola, nem em relação aos alunos em causa"."O Ministério repudia veementemente todas as formas de violência, em particular em contexto escolar", esclareceu o gabinete de comunicação do Ministério da Educação.