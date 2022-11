Adolescente de 16 anos morre colhida por carro em Viseu

A adolescente, de 16 anos, que ficou ferida com gravidade depois de ser atropelada na passadeira, próxima de casa, em Fragosela, Viseu, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Pediátrico de Coimbra. Sara Lima Marques tinha sido colhida por um carro ao início da noite de terça-feira.A jovem estava de regresso a casa. Saiu do autocarro e, quando atravessava a passadeira, foi atropelada e projetada numa distância de cerca de 15 metros.