Jovem de 15 anos desaparece após denunciar abusos sexuais do padrasto

Uma adolescente de 15 anos desapareceu do centro onde estava institucionalizada, na Póvoa do Varzim, após ter denunciado que foi abusada sexualmente pelo padrasto.A jovem está desaparecida há um mês e foi vista pela última vez na escola Dr. Flávio Gonçalves no dia 26 de setembro.Ao que oapurou as primeiras denúncias davam conta de uma alegada perseguição por parte do padrasto que terá enviado mensagens às colegas da menor a denegrir a imagem da enteada.tentou contactar a instituição que não se quis pronunciar sobre este caso.O caso está nas mãos da Polícia Judiciária.