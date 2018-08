Acidente aconteceu esta tarde em Santa Maria da Feira.

17:45

Um acidente entre um carro e um camião fez esta quinta-feira cinco feridos graves em Mozelos, Santa Maria da Feira. O veículo ligeiro terá embatido no camião.



Uma menina de quatro anos, um adolescente e uma grávida estão entre as vítimas.



"Estão em choque", disse um conhecido das vítimas à CMTV.



As causas do acidente são ainda desconhecidas.