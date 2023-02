Adolescente filmada a agredir colega no exterior de escola em Albufeira

Uma estudante do 8º ano, com 15 anos, foi filmada a agredir uma colega no exterior da Escola Básica da Guia, no concelho de Albufeira.A agressão, ao que oapurou, aconteceu ontem ao final do dia. No video a que oteve acesso é visível uma das menores a dar socos numa outra jovem, com 13 anos, já no chão.Fonte da direção do Agrupamento de Escola Albufeira Poente, onde o estabelecimento escola está inserido, confirmou aoque a agressão ocorreu fora da escola e já foi aberto um processo de averiguações.Fonte da GNR confirmou aoque foi alertada para o caso e está a fazer diligências para apurar a identidade das jovens envolvidas. O processo será depois enviado para o Ministério Público.