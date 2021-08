Um adolescente português, de 15 anos, está há cinco dias em situação crítica num hospital de Tarragona, Catalunha, Espanha, após um acidente de mergulho quando fazia o seu batismo na atividade, junto com familiares, na praia de La Pineda.





De acordo com as autoridades locais, o jovem estava num grupo de 10 mergulhadores, numa aula de iniciação, quando foi encontrado já em paragem respiratória e no fundo. Foi resgatado, reanimado e transportado em situação crítica para o hospital, onde está internado.