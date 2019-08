Adolescente resgatado de piscina em pré-afogamento em Braga

Um menino, de 13 anos, foi resgatado pelos nadadores-salvadores da piscina municipal de Nogueiró, em Braga, ao final da manhã desta terça-feira, quando estava inconsciente no fundo da piscina.



Os nadadores-salvadores conseguiram reverter a paragem cardio-respiratória e foi transportado com vida, mas inconsciente, para o hospital de Braga, Acabou por ser transferido para o hospital S. João, no Porto, em estado considerado grave.

O alerta foi dado às 11h56. A vítima estava com um grupo de amigos, da mesma idade, quando estavam a cumprir um desafio de nadar em apneia. Terá estado cerca de dois minutos debaixo de água, até que os amigos alertaram os nadadores-salvadores.

Foi assistido pelos Sapadores de Braga e pela equipa da VMER do INEM do hospital de Guimarães.