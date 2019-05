Adolescente salva da água durante festa em Faro

Uma adolescente, com cerca de 16 anos, que caiu à água na doca de recreio, na Baixa da cidade de Faro, no sábado, durante as comemorações da vitória do campeonato pelo Benfica, foi salva por três operacionais da corporação de bombeiros Cruz Lusa, de Faro, com o apoio de alguns elementos da Brigada de Intervenção Rápida da PSP de Faro.Conforme oapurou junto do comandante dos Voluntários Cruz Lusa, Vítor Brito, a equipa de bombeiros já estava no local a acompanhar os festejos tendo sido "alertada por pessoas que estavam junto à doca".Quando se aproximaram, encontraram a jovem "dentro de água já com pouca força", continua o comandante, acrescentando que foi "resgatada para um local seguro" onde lhe foi "feito um exame sistematizado". Como não apresentava qualquer ferimento, acabou por "ir para casa com familiares e amigos"."O resgate à vítima foi apoiado por uma equipa da PSP que estava de prevenção aos festejos do Benfica", explica fonte do Comando de Faro da PSP, referindo que "a jovem não precisou de ser identificada".Além desta ocorrência, também durante as comemorações do título do Benfica em Faro, uma mota de alta cilindrada incendiou-se, ao que tudo indica, devido aos rateres feitos pelo proprietário nos festejos.