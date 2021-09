Adriana Oliveira, de 24 anos, licenciada em Ciências do Mar, tornou-se esta sexta-feira a primeira mulher a concluir o exigente curso para mergulhadores da Marinha, criado pelo rei D. Carlos I em 1899, há 122 anos - com serviço a partir de 1966.



Adriana Oliveira, primeiro-grumete, de Vila do Conde, passou as exigentes provas de classificação e seleção e o curso de dez meses da especialidade. A militar vai continuar a formação para ser colocada num dos três destacamentos de mergulhadores - combate e inativação de explosivos, salvamento ou guerra de minas com mergulho até aos 81 metros.