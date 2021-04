Advogada condenada a cinco anos de cadeia por falsificar 51 casamentos

Uma advogada de Odivelas foi condenada pelo Tribunal de Loures a cinco anos de prisão, com pena suspensa, por associação criminosa e falsificação de documentos, atos praticados no seio de uma rede que forjou pelo menos 51 casamentos entre 2015 e 2019.



O grupo, liderado pelo paquistanês Waqas Ahmed - condenado a nove anos de pena efetiva, e que está em prisão preventiva -, aliciava imigrantes asiáticos, propondo-lhes legalização na União Europeia a troco de dinheiro. Carmen Souza, a jurista, falsificava certidões de casamento entre as noivas portuguesas, remuneradas, e os pretendentes asiáticos.







O Tribunal de Loures condenou ainda mais um arguido a pena efetiva e outros quatro a pena suspensa.