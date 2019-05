Advogada condenada por violência doméstica contra filhos e marido

Agressiva e autoritária, a advogada, de 44 anos, fazia da vida do marido e de dois dos três filhos um verdadeiro terror.Além da violência física e psicológica, as vítimas eram ainda insultadas. A arguida chegou a ameaçar o companheiro, também jurista, com uma faca de cozinha. O Tribunal de S. João Novo, Porto, condenou-a esta terça-feira a quatro anos e meio de prisão, suspensa, por três crimes de violência doméstica.A arguida estava ainda acusada de agredir a filha mais nova, menor de idade, mas foi absolvida desse crime. Para aplicar a pena, o coletivo de juízes teve em conta o facto de a advogada não ter antecedentes criminais e , atualmente, partilhar a guarda da filha menor com o ex-companheiro.Tem ainda de pagar mil euros à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima."As agressões não tiveram qualquer poder corretivo. Não foram cometidas num quadro educacional. Foram só para impor a sua autoridade. A arguida mostrou incúria e desprezo pelas autoridades judiciárias. Nunca veio ao tribunal, nem respondeu às técnicas de reinserção social", disse a juíza Anizabel Pereira, que acredita que a suspensão da pena vai permitir à arguida entender o desvalor da sua conduta."A ameaça de poder ir para a prisão será suficiente. Até porque, neste período, se voltar a cometer crimes contra os ofendidos será revogada a suspensão", frisou.O marido da vítima foi agredido desde 1992, logo após o casamento. Os filhos foram aterrorizados pela mãe até 2016.