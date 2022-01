Vamos apresentar em tribunal uma contestação agressiva e Portugal não vai gostar da nossa estratégia”. Quem o diz é June Marks, advogada de João Rendeiro, que amanhã vai defender em tribunal que o pedido de extradição do ex-banqueiro não deve ser validado.Marks já conseguiu ganhar uma batalha: adiou o desenrolar do processo de extradição, que chegou na semana passada ao tribunal mal selado, opondo-se à devolução do mesmo, que tinha de ser revisto por Portugal.