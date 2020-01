Advogada de Rosa Grilo acusa PJ de não explorar todas as linhas de investigação e aponta casos

Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, acusou esta sexta-feira a Polícia Judiciária de não ter explorado todas as linhas de investigação no caso da morte de António Joaquim."Houve várias situações que não foram exploradas", apontou Tânia Reis.Tânia Reis afirma que acredita na tese de que três indivíduos mataram Luís à frente da mulher. "Se tudo isso tivesse sido explorado, atendendo a certas e determinadas pistas que estão no processo e não foram exploradas, podiamos ter aqui outros arguidos neste processo", começa por dizer."Designadamente uma senhora que tem uma empresa de táxis que disse que um dos empregados transportou uma senhora que diz que viu Luís Grilo a discutir com um senhor uns dias antes do seu desaparecimento", aponta acrescentando que a PJ nem sequer ligou para a praça de táxis para averiguar a veracidade destas informações."Outra das situações é a questão de um senhor que viu dois carros topo de gama com quatro indivíduos em movimentações estranhas", diz ainda acrescentando que esses carros estão de acordo com as características descritas por Rosa.A defesa de Rosa Grilo afirmou ainda que não tem tanta "expectativa na absolvição" e que tudo depende do "colectivo e da fundamentação do acórdão"."Só posso entender a libertação antecipada de António Joaquim de duas formas: ou foi atento ao alarme social que ainda existe e é maior relativamente a Rosa Grilo porque foi sempre criado mais mediatismo em relação a ela ou porque de facto a decisão é a libertação de António Joaquim", assumiu.Tânia já prepara um possível recurso para a absolvição de Rosa "atendendo às notícias que foram saindo" e os jurados terem acesso a toda a informação. "É possível que os jurados tenham sido influenciados", conclui ainda.