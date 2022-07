Tânia Reis, antiga advogada de Rosa Grilo - condenada a 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta Luís Grilo -, e o ex-inspetor da PJ João Sousa, chamado ao caso como perito forense, vão responder em tribunal por um crime de favorecimento pessoal. São suspeitos de terem plantado provas na cena do crime, a casa do casal Grilo, nas Cachoeiras, Vila Franca de Xira, já no decurso do julgamento, visando favorecer a viúva Rosa.









