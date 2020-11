Uma advogada de Barcelos está internada em estado grave, no Hospital de Braga, depois de ter sido atropelada por um carro na EN204, em Monte Fralães, Barcelos, onde reside com os dois filhos.A vítima, 48 anos, terá sido colhida quando atravessava a estrada, por um carro que, inadvertidamente, fez marcha-atrás na via.A advogada foi assistida no local pelos bombeiros de Viatodos, que a transportaram ao hospital. A GNR investiga.