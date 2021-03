Uma advogada com escritório em Abrantes vai responder no Tribunal de Santarém por dois crimes de burla qualificada, cometidos sobre dois clientes que são pai e filho, a quem cobrou quase 19 mil euros por serviços jurídicos nunca prestados ou fraudulentos.Segundo a acusação, a que o CM teve acesso, a arguida, de 34 anos, aproveitou-se da relação de confiança com os lesados, e fez-se pagar por encargos processuais e taxas de Justiça que a própria inventou, e honorários de trabalho que fingiu prestar, ao longo de dois anos e meio.