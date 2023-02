Advogada julgada por burlar duas irmãs em Ourém

Uma advogada com escritório em Ourém começa esta quinta-feira a ser julgada no Tribunal de Santarém por alegadamente ter tentado burlar duas irmãs, residentes em Tomar e no Fundão, suas clientes de longa data. Segundo a acusação do Ministério Público, a arguida, de 50 anos e residente em Tomar, está acusada de um crime de burla qualificada, de cerca de 100 mil euros.O caso remonta a outubro de 2019, quando o Tribunal do Entroncamento proferiu uma sentença favorável às irmãs no âmbito de um processo executivo que durava há vários anos, e onde a agente de execução fixou que cada uma delas teria a receber 101 915 euros.Além de ter ocultado o real valor às suas clientes, a advogada, sem qualquer procuração legal para o efeito, enganou a agente de execução ao dar-lhe um NIB de uma conta pessoal, onde foi depositada a metade de uma das irmãs. A advogada pediu abertura de instrução, negando os factos da acusação.