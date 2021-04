Sandra Helena Lopes, de 60 anos, é advogada, mas usava atualmente uma identidade falsa. Estava desaparecida desde julho de 2018, quando terá envenenado o companheiro, de 78 anos, com medicamentos. Mudou-se da zona de Benfica, no coração de Lisboa, para o Norte do País, e regressou recentemente à zona de Belém, novamente na capital. Trocou de carro, de telemóvel e até de aparência física. Deixou crescer o cabelo, que ...