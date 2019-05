Advogada que agredia companheiro e filhos condenada a quatro anos e meio de pena suspensa

Uma advogada de 44 anos foi condenada, esta terça-feira, pelo Tribunal de S. João Novo, no Porto, a quatro anos e meio de pena suspensa pelo crime de violência doméstica e psicológica contra o companheiro e dois dos três filhos.Segundo informações a que oteve acesso, os filhos da arguida eram constantemente ameaçados pela suspeita. Aos maus tratos físicos e psicológicos apenas escapou, concluiu o tribunal, a filha mais nova do casal.A mulher foi condenada pela prática de três dos quatro crimes de violência doméstica que o Ministério Público (MP) lhe imputou.Esta condição foi determinada devido à ausência da arguida em todas as sessões de julgamento, o que levou o tribunal a aplicar-lhe multas e a censurar o seu comportamento no próprio acórdão do caso."Revelou profundo desprezo pelas autoridades judiciárias", observou a presidente do coletivo de juízes."Desprezo" foi também a expressão usada pela magistrada judicial para classificar a forma como a advogada encarava os laços familiares.E, acrescentou, "não se vislumbram razões para excluir ilicitude" dos seus atos, à luz das suas responsabilidades parentais.A acusação do processo agora decidido em primeira instância sublinha a crescente "agressividade e autoritarismo" que a arguida, atualmente com 44 anos de idade, adotou com o marido, também ele advogado, logo após casamento, em 1992.O mesmo comportamento foi adotado com os filhos do casal, agravando-se em 2014, quando "a arguida passou a ingerir bebidas alcoólicas em excesso", pelo que o homem e dois dos filhos acabaram por abandonar definitivamente a residência comum em março de 2016.