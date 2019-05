Advogada recebia por levar droga à cadeia

Manuela Gomes Alves sentia-se intocável. Valia-se da sua qualidade de advogada para introduzir droga, seringas e acessórios para telemóveis na cadeia de alta segurança de Paços de Ferreira.O Ministério Público de Penafiel, que acusa a causídica de Braga de tráfico de droga agravado, acredita que Manuela Gomes Alves o fazia a troco de dinheiro. A advogada continua inscrita na Ordem e a exercer.No dia 27 de fevereiro de 2017, com o falso pretexto de visitar um recluso, seu cliente, a advogada entrou no EP de Paços de Ferreira com uma placa de haxixe com quase cem gramas, 39 agulhas de seringa, dois carregadores de telemóvel, um cabo USB e um auricular, tudo no bolso do sobretudo que vestia. Mas ao contrário do habitual, foi alvo de revista pelos guardas prisionais.Alegou que os objetos não lhe pertenciam e que teriam sido introduzidos no bolso por uma familiar do cliente.Mas a advogada estava a ser investigada e acabou detida. A investigação apurou que a droga se destinava a outro recluso que trataria de a traficar no interior da cadeia.O MP de Penafiel acusa, além da advogada bracarense - muito ligada à igreja e que em 2014 teve uma audiência com o Papa Francisco, no Vaticano -, o recluso Rafael Guedes e a mulher, Luísa Gama.A droga apreendida à advogada, suficiente para 140 doses, poderia render 700 € ao recluso. Manuela Alves tinha no bolso 180 €, que o MP considera que seriam um "princípio de pagamento".