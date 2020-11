Advogado amigo do CEO da Doyen ouvido no julgamento de Rui Pinto

Decorre esta quarta-feira a 27.a sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do processo Football Leaks, no qual o hacker está acusado de 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso ilegítimo e acesso indevido.



Nesta sessão, durante todo o dia, será ouvido Pedro Henriques, advogado com ligações a Nélio Lucas, que esteve presente no encontro, decorrido numa estação de serviço da A5, entre o CEO da Doyen e o então advogado de Rui Pinto, Aníbal Pinto, o outro arguido neste processo.

