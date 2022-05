O advogado Aníbal Pinto pede o afastamento da procuradora do processo que o está a julgar - em conjunto com Rui Pinto -, alegando que a magistrada reuniu com as testemunhas - inspetores da PJ - para combinar o depoimento que ia ser prestado na audiência de julgamento.











“O Ministério Público não pode falar com as testemunhas depois de encerrado o inquérito e feita a acusação. Tal como não podem os advogados, muito menos para afinar estratégias. Este é um valor ético fundamental para o prestígio e dignidade da classe dos advogados e do MP”, diz Aníbal Pinto, que ataca o procurador Adão Carvalho, do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, que tinha entendido que a situação não era grave.