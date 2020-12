Um advogado do Entroncamento foi condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de pornografia de menores. Tinha suportes informáticos com milhares de imagens e vídeos de crianças dos 6 aos 16 anos, em atos sexuais.Ficou provado em tribunal que o arguido possuía os ficheiros; não que os partilhasse ou vendesse. Em novembro, o advogado, Bruno Lopes, de 41 anos, foi também condenado a 5 anos de prisão, com pena suspensa, por 16 crimes de falsificação de documento e um de abuso de confiança.