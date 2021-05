Advogado considera "lamentável" ausência de público no julgamento sobre responsabilidades dos fogos de Pedrógão Grande

O advogado Castanheira Neves considerou esta segunda-feira "lamentável" que o julgamento de 11 arguidos para determinar responsabilidades nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017, não permita a presença de público.

"É altamente lamentável que uma sessão que é por natureza, e por imperativo legal, pública, não possa dispor de condições adequadas para que todos os intervenientes processuais, arguidos e assistentes, possam estar. Além, como é evidente, da comunicação social a quem compete por dever de ofício transpor para todos o conhecimento do eco do que aqui se passar", afirmou aos jornalistas Castanheira Neves, advogado do arguido Fernando Lopes, ex-presidente da Câmara de Castanheira de Pera.

Segundo o advogado, se não havia uma sala, "tinha de haver".



Também o Juíz do Tribunal Judicial da Comarca manifestou o seu desagrado relativamente às condições em que está marcado o julgamento.